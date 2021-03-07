بمناسبة يوم المرأة …(50) يافعاً يشاركون بمسابقة عالمية للذكاء الصنعي

اللاذقية - رشا عيسى

بعد إحراز المركز الأول على مستوى العالم في العام الماضي، يشارك 50 يافعاً (12 – 18عاماً) من نادي الذكاء الصنعي – فرع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية باللاذقية في مسابقة (GirlsInAI2021Syria ) والتي تهدف إلى تشجيع الفتيات والشبان على التوجه للذكاء الصنعي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وأكدت المهندسة مريم فيوض رئيس فرع اللاذقية للجمعية المعلوماتية لـ( تشرين) أن هذه المشاركة الثانية بالمسابقة العالمية (GirlsInAI) والتي تقام في 29 دولة عبر العالم بتنظيم من المنظمة البريطانية (Teens in Al) المؤسسة من قبل (Elena Sinel ) والتي تستهدف تعريف اليافعين بتقانات الذكاء الصنعي وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وقالت فيوض: تقوم فكرة المسابقة على طرح مشاريع متكاملة تصب في خدمة المجتمع وهذا ينسجم مع نشاط فرعنا في اللاذقية عبر نادي الذكاء الصنعي, حيث قمنا بتأهيل عدد كبير من اليافعين وتدريبهم على تقانات الذكاء الصنعي, ونأمل تحقيق نتائج مميزة هي ثمرة جهودنا في فرع اللاذقية لنشر وتمكين العلوم الحديثة لدى مختلف الشرائح العمرية وتعزيز مكانة سورية في المحافل الدولية.

وتمتد المسابقة من 5 وحتى 8 آذار حيث يختار كل فريق هدفاً من أهداف التنمية المستدامة المقدمة من قبل منظمة الأمم المتحدة, وإيجاد حل لمشكلة تتقاطع مع هذا الهدف ثم تحويله إلى مشروع حقيقي تجريبي, بعد دراسة الفكرة والمشروع من كل النواحي تحت إشراف العديد من المدربين القادمين من شركات عالمية.