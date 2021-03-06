الصحة: 55 إصابة و4 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 84 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 84 حالة ووفاة 4 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 15925 شفيت منها 10293 وتوفيت 1058 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم السبت 6 آذار 2021 على الشكل التالي :

=الإصابات:

28 في دمشق

13 في اللاذقية

8 في ريف دمشق

3 في حمص

3 في حلب

=الشفاء:

15 في حلب

14 في دمشق

13 في اللاذقية

11 في حمص

7 في طرطوس

6 في ريف دمشق

5 في السويداء

5 في درعا

4 في حماة

4 في القنيطرة

=الوفاة:

2 في دمشق

1 في ريف دمشق

1 في اللاذقية