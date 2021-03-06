أبناء الجولان المحتل يجددون رفضهم مخطط الاحتلال إقامة «توربينات» هوائية على أراضيهم

نظم أبناء الجولان العربي السوري المحتل وقفة احتجاجية رفضاً لمخطط الاحتلال الإسرائيلي إقامة مراوح هوائية على أراضيهم الزراعية.

وجدد المشاركون في الوقفة التي أقيمت اليوم على الشارع الرئيس في قرية مسعدة بالجولان المحتل تمسكهم بالهوية العربية السورية والأرض وعدم التنازل عن ذرة تراب منها والدفاع عنها مهما كلف ذلك من تضحيات مؤكدين رفضهم المطلق لكل مخططات الاحتلال التهويدية وفي مقدمتها المخطط الاستيطاني الصهيوني الرامي إلى إقامة «توربينات» على أراضيهم الزراعية ومصادرة ممتلكاتهم بالقوة.

وشدد المشاركون على أن سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لن تمر وأنهم سيواصلون التصدي لهذا المشروع الذي بات يعتبر الخطر الأكبر الذي يقابله تحرك شعبي على امتداد ساحات القرى السورية المحتلة حتى إسقاطه كما أسقطوا عشرات المخططات الاستيطانية بحق الجولان المحتل سابقاً.

يذكر أن مخطط الـ «توربينات» أو ما يعرف بالمراوح الهوائية الذي يحاول كيان الاحتلال تمريره بحجة توليد الكهرباء من طاقة الرياح ما هو إلا مراوغة لتركيب نحو 52 مروحة هوائية عملاقة ومصادرة أكثر من ستة آلاف دونم من الأراضي التي تعود ملكيتها لأبناء قرى مجدل شمس وبقعاثا ومسعدة وعين قنية وتهجير السكان من منازلهم وأراضيهم.

«سانا»