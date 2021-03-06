الحرارة توالي ارتفاعها غداً وتحذيرات من الضباب في بعض المناطق

توالي درجات الحرارة غداً ارتفاعها التدريجي لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة مع تأثر البلاد بمقدمة مرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة فيما يصبح ليلاً مائلاً للبرودة في المناطق الجبلية ويحذر من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى والقلمون وغوطة دمشق.

وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة: