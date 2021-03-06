كليجدار أوغلو: سياسات أردوغان تشكّل خطراً على الأمن القومي للبلاد

أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كليجدار أوغلو أن السياسات الخاطئة لرئيس النظام التركي رجب أردوغان وسلوكه الشخصي والرسمي يشكلان خطراً على الأمن القومي للبلاد.

وقال كليجدار أوغلو في حديث متلفز: “علينا جميعاً أن نعمل معاً للتخلص من أردوغان فوراً قبل أن يدمر تركيا بالكامل لأنه المسؤول عن كل المشكلات التي تعاني منها البلاد على الصعيدين الداخلي والخارجي”، لافتاً إلى أن أردوغان يسعى دائماً إلى التستر عن أخطائه الجسيمة التي تهدد مستقبل البلاد وسياساته التي أدت إلى انتشار البطالة والإفلاس.

وذكر كليجدار أوغلو أن أردوغان يخدم المشاريع الأمريكية في المنطقة من خلال تلقيه التعليمات من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

“سانا”