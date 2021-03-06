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روحاني: وجود القوات الأمريكية في المنطقة يسبّب انعدام الأمن

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم أن وجود القوات الأمريكية في دول بالمنطقة يثير الفوضى ويسبب انعدام الأمن.

ونقلت وكالة إرنا عن الرئيس روحاني قوله خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي: إن التسريع في وتيرة تنفيذ قرار مجلس النواب العراقي القاضي بإخراج القوات الأمريكية سيخدم السلام والاستقرار في العراق ، معرباً عن استعداد بلاده للتعاون مع بلدان المنطقة في تعزيز السلام والأمن الإقليميين.

وأضاف الرئيس روحاني: “إننا نعارض أي تدخل أجنبي في شؤون العراق الداخلية لكونه يضر بمصالح هذا البلد والمنطقة”، مشيراً إلى أن الأمن والسلام والاستقرار في العراق من أولويات السياسة الإيرانية.

“سانا”

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