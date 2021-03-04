قبيسي: الحصار المفروض على لبنان للضغط على المقاومة خدمة للعدو الإسرائيلي

أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية اللبنانية هاني قبيسي أن الحصار المفروض على لبنان هدفه الضغط على المقاومة خدمة لأهداف العدو الإسرائيلي.

وقال قبيسي في كلمة له اليوم إن الحصار الأمريكي المفروض على لبنان وكل ما يجري في لبنان داخلياً وكل ما يسعون إليه باطناً وعلناً يهدف إلى تقويض المقاومة ونزع سلاحها الذي انتصرت به على العدو الصهيوني.

كما أدان قبيسي الاعتداء الإسرائيلي الذي أدى إلى تلويث الشاطئ اللبناني إلى جانب الخروقات الجوية والبرية والبحرية للسيادة اللبنانية وقال “إنها جريمة متجددة يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق لبنان كعادته بتلويث شواطئنا بكارثة بيئية طاولت كل الساحل اللبناني جراء التسرب النفطي من قبالة شواطئ فلسطين المحتلة”.