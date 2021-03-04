مالكو آليات الـ«بلدوزرات – تركسات» في السويداء محرومون من المازوت

السويداء - طلال الكفيري

عدم تأمين مادة المازوت للمقاولين وخاصة مالكي السيارات الثقيلة / بلدوزرات – تركسات/ لزوم أعمالهم الإنشائية التي معظمها لمشاريع القطاع العام، دفعهم للتزود بمادة المازوت من السوق السوداء بسعر ١٢٠٠ ليرة لليتر الواحد، الأمر الذي انعكس سلباً على مشاريع القطاع العام، لأنه ستتم مطالبة أصحاب المشروعات بفروقات الأسعار، إضافة لانعكاس ذلك سلباً على الراغبين بالبناء من القطاع الخاص، ولاسيما بعد أن وصلت أجور ساعة حفر القواعد إلى ٥٠ ألف ليرة.

وطالب مالكو هذه السيارات بضرورة تأمين مادة المازوت لآلياتهم عن طريق نقابة مقاولي السويداء، وبالتالي مساواتهم مع أصحاب الشاحنات الثقيلة الذين يُؤمن المازوت لهم من اتحاد الحرفيين، أو منحهم بطاقة إلكترونية / ذكية/ يمكنهم بموجبها الحصول على مادة المازوت.

بدوره قال رئيس فرع نقابة مقاولي السويداء عامر حمزة: إن مطلب المقاولين وخاصة مالكي الآليات الثقيلة مطلب محق، علماً أن نقابة المقاولين سطرت العديد من الكتب والمذكرات لمحافظة السويداء بضرورة تأمين مادة المازوت للمقاولين أسوة بالحرفيين، لافتاً إلى أن معظم الأعمال المنفذة هي للقطاع العام، لذلك بات من الضروري تأمين مادة المازوت لهذه الآليات، لأن عدم تأمينها قد يدفع المقاولين إلى التوقف عن العمل أو المطالبة بفروقات الأسعار.