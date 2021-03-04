ذهاب دوري سيدات الكرة الطائرة

زاهربدران

أكد رئيس اتحاد الكرة الطائرة أن منافسات ذهاب دوري الكرة الطائرة لفئة السيدات التي انتهت مؤخراً في اللاذقية شهدت تنافساً قوياً بين الفرق المنافسة المشاركة وهذا يعكس مدى تطور هذه الفئة في الأندية والدليل على ذلك المشاركة الكبيرة للأندية والذي شارك في هذا الدوري حوالي أحد عشر نادياً، وبذلك فأن “روزنامة” اتحاد الكرة الطائرة التي اعتمدها للموسم الحالي تسير بخطى ثابتة ، حيث أقيمت قبل أيام بطولة ذهاب الناشئين وكذلك سيكون هناك في الأيام القادمة نشاطات أخرى للفئات الأخرى.

وعن المستوى الفني للاعبات قال: لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب وهذا يعود لقلة التدريب بسبب جائحة كورونا التي أثرت على المستوى الفني للاعبات بسبب توقف النشاطات خلال العام الماضي وبالرغم من ذلك فإن اتحاد اللعبة يعمل على تطوير مستوى اللاعبين والأندية بما ينعكس إيجابا على قوة البطولات المحلية بشكل عام.

وكان فريقا تلدرة والشرطة تصدرا ذهاب دوري الكرة الطائرة لفئة السيدات للدرجة الأولى.

حيث تصدر منافسات المجموعة الأولى فريق تلدرة برصيد 15 نقطة تلاه محردة بالمركز الثاني وحطين ثالثاً بـ 6 نقاط وحصين البحر رابعاً بذات النقاط وبفارق الأشواط ودير عطية بالمركز الخامس بـ 5 نقاط وصلخد بنقطة واحدة.

وفي مباريات المجموعة الثانية جاء الشرطة بالمركز الأول برصيد 12 نقطة والسلمية ثانياً بـ 9 نقاط والجولان بالمركز الثالث بـ 6 نقاط والسودا بالمركز الرابع بـ 3 نقاط ثم الحفة دون نقاط.