إيطاليا: 20884 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الإيطالية 20884 إصابة جديدة إضافة إلى 343 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة «آكي» الإيطالية: إن «العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى مليونين و967 ألفاً و274 في حين بلغ إجمالي الوفيات 98635».

وأشارت إلى أنه تم حتى الآن توزيع 4.5 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لوباء فيروس كورونا خلال حملة التطعيم الوطنية التي بدأت نهاية العام الماضي.

وفي سياق متصل، توقع أخصائي جراحة الأعصاب وأستاذ جامعة إمبيريال كوليدج بلندن جورجو جيليسترو في تعليق على تقرير المعهد العالي للصحة حول انتشار سلالات فيروس كورونا في ايطاليا أن تصبح إيطاليا معزولة دولياً بسبب السلالة البرازيلية التي ستسود على كل السلالات الأخرى.