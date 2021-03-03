مباحثات سورية عراقية في مجال الرياضة والشباب

أكد وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال خلال لقائه سفير سورية لدى بغداد سطام جدعان الدندح اليوم أهمية التعاون الشبابي والرياضي بين سورية والعراق.

وجاء في بيان لوزارة الشباب والرياضة العراقية تسلمت مراسلة «سانا» في بغداد نسخة منه أن الجانبين أكدا أهمية تفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقيات في الشأنين الشبابي والرياضي وتبادل الخبرات والزيارات وإقامة الفعاليات المشتركة.

من جهته أعرب السفير الدندح عن ثقته بمستقبل مشرق في العلاقات الثنائية وتفعيل أطر التعاون في الشأنين الشبابي والرياضي وقال في تصريح لمراسلة «سانا» إنه تم خلال اللقاء بحث توقيع مذكرة تفاهم في المجالين الشبابي والرياضي وتبادل الخبرات والزيارات وإقامة الفعاليات والمعسكرات الرياضية المشتركة والمباريات الودية من خلال اجتماعات الدورة العاشرة للجنة السورية العراقية المشتركة المؤمل انعقادها قريبا في بغداد.