إغلاق 6 محطات وقود وتنظيم عشرات الضبوط التموينية في طرطوس واللاذقية

أغلق عناصر التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس واللاذقية 6 محطات وقود وضبطوا مستودعاً ومتجراً يحتويان على كميات من الدقيق التمويني والمواد التموينية للمتاجرة بها ونظموا عشرات الضبوط التموينية بأفران ومحال تجارية.

وفي بيان تلقت «سانا» نسخة منه اليوم أوضحت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية أن عناصرها نظموا ضبطاً بحق مستودع في جبلة-الرميلة يحتوي 7 أكياس دقيق تمويني إضافة إلى 35 كيس دقيق تمويني فارغ و40 كيساً ماركة عبر الشرق بقصد الإتجار بالمادة في السوق السوداء.

ولفت مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة سامر سوسي إلى مصادرة الكميات وإغلاق المستودع وإحالة المخالف موجوداً لمتابعة التحقيقات أصولاً.

كما طالت الضبوط مخزناً لبيع المواد الغذائية يتاجر بالمواد المقننة والموزعة من قبل السورية للتجارة ومواد منتهية الصلاحية حيث تمت مصادرة جميع الكميات ليتم تسليمها إلى أقرب صالة للسورية للتجارة وإغلاق المحل بالشمع الأحمر وأحيل الضبط إلى القضاء المختص أصولاً.

وفي طرطوس أغلقت مديرة التجارة الداخلية وحماية المستهلك 6 محطات محروقات وضبطت أفراناً تموينية وسياحية ومعتمدين مخالفين.

ووفق بيان للمديرية تلقت «سانا» نسخة منه نظم عناصرها 29 ضبطاً تموينياً طالت أفران الجنية وحصين البحر بمخالفات نقص وزن الربطة وسوء تصنيع مادة الخبز وفرني الخباز السياحي وناهد السياحي بمخالفات عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد.

كما طالت الضبوط 14 معتمداً للخبز في منطقة طرطوس وبانياس والدريكيش لارتكابهم مخالفات تنوعت بين التلاعب بنظام البطاقة الإلكترونية بقصد الإتجار بمادة الخبز التمويني والبيع بسعر زائد لربطة الخبز التمويني ومخالفة القيود المفروضة لنقل السلع المدعومة والبيع دون اعتماد.

وأغلقت المديرية 6 محطات وقود في طرطوس وبانياس لارتكابهم مخالفات تنوعت بين الشروع بالغش بكيل مضخة البنزين والتلاعب بنظام البطاقة الالكترونية والاتجار بمادتي البنزين والمازوت ونقص كمية الاحتياطي الاستراتيجي لمادة البنزين.

وشملت باقي الضبوط مخالفات حيازة مواد مجهولة المصدر وعدم التقيد بالأوزان ووضع تاريخ الانتاج والانتهاء على شكل لصاقة قابلة للإزالة وعدم الإعلان عن الأسعار.