وصول الدفعة الأولى من الأطباء المقيمين إلى دير الزور

ديرالزور - مالك الجاسم

وصل إلى محافظة ديرالزور اليوم الدفعة الأولى من الأطباء المقيمين بناء على قرار رئاسة مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إرسال ٢٠ طبيباً بكل الاختصاصات بشكل شهري إلى مشفى ديرالزور لتقديم الخدمات الصحية للأهالي في المحافظة على مدار الساعة.

واستقبل محافظ ديرالزور فاضل نجار الأطباء وخلال حديثه أشار إلى أن دير الزور عانت الكثير من الإرهاب الذي استهدف كافة مقدرات المحافظة ولاسيما في القطاع الصحي الذي بات يعاني نقصاً شديداً في الكوادر المتخصصة وهذا الأمر ينبغي أن نتساعد جميعاً لتجاوزه لتقديم الخدمات الصحية لأهالي المحافظة مؤكداً للأطباء أن قدومهم إلى دير الزور يعد مهمة وطنية وإنسانية وأخلاقية وأن المحافظة بالتعاون مع جامعة الفرات تقوم بتوفير كل مايحتاجه الأطباء و تأمين خدمات الإقامة والإطعام اللائقة لهم لأداء مهامهم على أكمل وجه .

من جانبه، أكد مدير صحة دير الزور الدكتور بشار شعيبي لـ (تشرين ) أن مديرية الصحة اتخذت كل التحضيرات لاستقبال الأطباء والمحافظة عانت من نقص بعض الاختصاصات ومع وصول الدفعة الأولى من الأطباء المقيمين ستكون جميع الاختصاصات موجودة لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين على مدار الساعة .