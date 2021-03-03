الاحتلال الأمريكي يدخل 40 آلية محمّلة بمواد لوجستية إلى مطار خراب الجير بريف الحسكة

واصلت الولايات المتحدة الأمريكية خرقها القوانين الدولية حيث أدخلت قواتها قافلة جديدة محملة بمواد لوجستية إلى ريف الحسكة قادمة من العراق.

ونقلت مراسلة سانا في الحسكة عن مصادر أهلية قولها: إن قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت اليوم قافلة مؤلفة من 40 آلية من شاحنات ومدرعات إلى مطار خراب الجير العسكري في ريف اليعربية قادمة من العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي وتحمل مواد ومعدات لوجستية.

وأدخلت قوات الاحتلال الأمريكي خلال الأشهر القليلة الماضية آلاف الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز وجودها في منطقة الجزيرة السورية لسرقة النفط والثروات الباطنية السورية.