البدء بتوزيع منحة (الفاو) لإنتاج شتول الخضار بالسويداء

السويداء - سهى الحناوي

ذكر مدير الزراعة والإصلاح الزراعي في السويداء – أيهم حامد أن المديرية باشرت بتوزيع منحة الإنفاق الشبكية لإنتاج شتول الخضار، حيث ستطال المنحة ٢١٠ أسر من محافظة السويداء.

ولفت حامد إلى أن المنحة المقدمة من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) بالتعاون مع الاتحاد يتم توزيعها بناء على ركائز, أهمها الأسر الأكثر احتياجاً والمتضررة من الحرب الإرهابية على سورية والتي يتوافر عندها مصدر للري، إضافة إلى الأسر التي ليس لديها مصدر ثابت للدخل مع إعطاء الأولوية للأسر التي تعيلها نساء أو توجد فيها حالات إعاقة.

كما أشار حامد إلى أن مديرية الزراعة كانت قد وزعت قبل 3 أشهر منحة أعلاف مقدمة من منظمة الفاو في إطار الاتفاق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي شملت 1200 أسرة مربية للأغنام في 61 قرية وبلدة، لافتاً إلى أهمية هذه المنحة في دعم منتجي شتول الخضار ومدى انعكاسها إيجاباً على زراعة وإنتاج الخضار وخاصة في الحدائق المنزلية.