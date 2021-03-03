الصحفيون يطالبون بتمييزهم أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة

طرطوس - مصطفى برو

عقد فرع اتحاد الصحفيين بطرطوس اجتماعه السنوي اليوم بحضور رئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور ومحافظ طرطوس المحامي صفوان أبو سعدى وبعض أعضاء المكتب التنفيذي ورئيس وأعضاء فرع الصحفيين بطرطوس.

وناقش الحضور علاقة اتحاد الصحفيين مع الاتحادات العربية والإقليمية واقتراح عقد لقاءات دورية مع الزملاء في مكتب الفرع ومقاومة الآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي على المجتمع والمعاناة الحياتية والمعيشية للصحفيين وضرورة توفير خدمات أخرى لهم في مقر الفرع الجديد وإيجاد حلول لمشكلات الانتساب لاتحاد الصحفيين والعمل على رفع سن تقاعد الصحفيين إلى ٦٥سنة, مع ضرورة الانتهاء من تعديل قانوني اتحاد الصحفيين والإعلام وتأمين إمكانيات أفضل لمكاتب المؤسسات الإعلامية في المحافظات ورفع المعاناة عن المكاتب من مركزية العمل الإعلامي بإعطاء صلاحيات أوسع لمكاتب المحافظات ورفع التعتيم عن المعلومة الصحيحة واحترام طلب الصحفي في الحصول عليها وتقوية الإعلام الرسمي في مواجهة الإعلام الفيسبوكي.

وأشار بعض الزملاء إلى عدم توافر مقومات العمل الصحفي والإعلامي وطالبوا بمضاعفة كتلة التأمين الصحي للصحفيين وضم المتقاعدين إلى منظومة التأمين الصحي.

وكان سبق المداخلات كلمة مختصرة لمحافظ طرطوس أشار فيها إلى سعي المحافظة للبحث عن موارد لتحسين دخل الأسر الفقيرة وأسر الشهداء والجرحى والمفقودين مشيداً بدور الإعلام والصحفيين في تغطية الأحداث بمهنية وصدق وشفافية ودورهم في الحرب ضد الإرهاب وتقديمهم الشهداء.

ورد رئيس الاتحاد على مداخلات الحضور مؤكداً سعي الاتحاد لفعل كل ما من شأنه تحسين الواقع المهني والاجتماعي والمعيشي للصحفيين وتوسيع الاستثمارات وزيادة مداخيل الاتحاد بما ينعكس إيجاباً على الصحفيين والعمل على إعادة تطوير العلاقات مع الاتحادات العربية التي رفضت جميعها محاولات التضييق على وسائل الإعلام السورية.

وجرى خلال الاجتماع تكريم الزميلين المتقاعدين هيثم محمد وصباح إبراهيم.