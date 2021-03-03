25 رقماً قياسياً في البطولة الجمهورية لرفع الأثقال للشباب والرجال

زاهر بدران

اختتمت اليوم بطولة الجمهورية لرفع الأثقال التي أقامها اتحاد اللعبة في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق لفئتي الشباب والرجال.وأسفرت نتائج بطولة الأوزان بفئة الشباب عن فوز لاعبي اللاذقية طارق ميا بوزن 55 كغ وجعفر ميا بوزن 61 كغ ولاعبي حماة توفيق فاته وعلي ساعود وعلي الحلو وكامل الأسمر وعلي إسماعيل بأوزان 67 و81 و89 و96 كغ على التوالي بينما فاز لاعب الشرطة محمد مثلج بوزن 73 كغ ولاعب الجيش أحمد العلي بوزن فوق 109 كغ.

وفاز طارق ميا وجعفر ميا وتوفيق فاته وعلي ساعود وكامل الأسمر بنفس أوزانهم خلال مشاركتهم أيضا ببطولة فئة الرجال التي شهدت أيضا فوز لاعب نادي الجيش محمد الحايك بوزن 73 كغ ولاعبي حماة محفوظ ساعود وصائب ساعود بوزني 89 و109 كغ ولاعب طرطوس عز الدين الغفير بوزن 102 كغ ولاعب حمص مؤيد النجار بوزن فوق 109 كغ.

وفي الترتيب العام بالفئتين حل منتخب حماة أولا برصيد 257 نقطة بفئة الشباب و258 نقطة بالرجال تلاه فريق الجيش بـ 238 نقطة بالشباب و239 نقطة بالرجال ثم فريق الشرطة بـ 226 نقطة و172 نقطة بالفئتين على التوالي.

رئيس اتحاد اللعبة حسنين الشيخ أكد في حديثه لـ”تشرين” شهدت البطولة تسجيل أرقام جديدة حيث استطاع خمسة وعشرون رباعاً من فئتي الشباب والرجال من تسجيل أرقاماً قياسياً ما الذي يدل على أن المستوى الفني المتطور للرباعين ، كما تميزت البطولة بالمشاركة الكبيرة حيث بلغ عدد المشاركين حوالي ثمانين لاعباً مثلوا عدد من المحافظات والهيئات ، كما شاركت لاعبتي المنتخب ماري جغيلي وميرنا حسن في البطولة استعدادا لبطولة العالم التي ستقام في السعودية في شهر حزيران القادم واستطاعتا تسجيل عشرة أرقام جديدة في الخطف والنتر خمسة أرقام لكل لاعبة.