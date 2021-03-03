منتخب الريشة الطائرة يواصل معسكره في روسيا

حاتم شحادة

يواصل منتخبنا الوطني للريشة الطائرة معسكره الاستعدادي في مدينة كازان الروسية استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وأوضح مدرب المنتخب وسيم ضماد في تصريح لـ«تشرين» أن المنتخب يجري تدريبات مشتركة مع منتخب تترستان الأول الذي يضم لاعبين أولمبيين ومن أبرزهم اللاعبة إيفغينيا الثالثة على أوروبا والتاسعة على العالم في آخر بطولة.

وأضاف ضماد: إن لاعبي منتخبنا يتدربون بمعدل 5 ساعات يومياً، مشيراً إلى أن كل الأمور ممتازة من ناحية الصالة، إضافة إلى توفر أفضل الأدوات والتجهيزات، معتبراً أن المنتخب يسير في تطور مستمر.

وكان منتخبنا قد شارك مؤخراً في بطولة تنشيطية ضمت العديد من اللاعبين المميزين استمرت يومين، وأحرزنا نتائج جيدة، حيث حققنا المركزين الأول والثاني في منافسات الفردي، والمركز الثالث (إناث) والثالث (زوجي ذكور).

يشار إلى أن المعسكر يأتي ضمن مذكرة التعاون الموقعة بين اللجنة الأولمبية السورية واللجنة الأولمبية الروسية، وتضم بعثة منتخبنا الوطني اللاعبين: أليسار محمود، أمجد الفصيح، أحمد الشربجي، أيمن حبال، مصطفى حبوش وبإشراف المدرب الوطني وسيم الضماد.