السياحة تصدر اشتراطات المرحلة العاشرة لاستئناف العمل

أصدرت وزارة السياحة اشتراطات المرحلة العاشرة من استئناف العمل في المنشآت السياحية والتي تستمر من 2-3-2021 ولغاية 31-3-2021.

وطلبت الوزارة في بيان تلقت «سانا» نسخة منه اليوم من المنشآت السياحية كافة الالتزام بالإجراءات والتعليمات الصادرة عن الفريق الحكومي المختص ووزارة السياحة ولا سيما اشتراطات التباعد المكاني وإجراءات التعقيم والشروط الصحية لحفظ وتحضير وتقديم الطعام المعممة سابقاً.

وأكدت الوزارة على التزام منشآت الطعام السياحية، مطاعم وصالات شاي ومقاهي ومطاعم وجبات سريعة بنسبة إشغال 50 بالمئة كحد أقصى وصالات وقاعات المناسبات والمؤتمرات المرخصة سياحياً أو الملحقة بالمنشآت السياحية بنسبة 40 بالمئة، مشيرة إلى ضرورة التزام المنشآت السياحية في حال تقديم خدمة الآراكيل بالاشتراطات المعممة من وزارة السياحة شريطة تقديم هذه الخدمة حصراً في الأماكن المفتوحة في الهواء الطلق وبنسبة إشغال لا تتجاوز 50 بالمئة وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت المخالفة.