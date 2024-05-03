ريال مدريد يواجه قادش للتتويج بلقب الدوري الإسباني

تشرين:

يسعى فريق ريال مدريد للفوز بلقب آخر لدوري أبطال أوروبا، بينما اقترب الفريق الملكي بالفعل من إضافة لقب آخر بالدوري الإسباني في خزائنه.

ويمكن للفائز بدوري أبطال أوروبا 14 مرة الفوز بلقب “لا ليغا” يوم غد السبت، عندما يستضيف قادش، فيما يواجه البارسا جيرونا إذا جرت الرياح كما يشتهي النادي الملكي.

ويستطيع ريال مدريد الفوز باللقب رقم 36 قبل 4 مباريات من نهاية الموسم بأحد السيناريوهات؛ إما الفوز على قادش وفشل برشلونة في الفوز على جيرونا، أو إذا تعادل مدريد مع قادش وخسر برشلونة أمام جيرونا.

وكان الميرنغي تعادل مع البافاري 2-2 في ألمانيا بفضل ثنائية فينيسيوس جونيور يوم الثلاثاء.

ويصل بايرن ميونيخ الألماني إلى مدريد يوم الأربعاء المقبل لتحديد الفريق الذي سيواجه الفائز من غريمي نصف النهائي الآخر، باريس سان جيرمان وبورسيا دورتموند في النهائي المقرر في الأول من تموز القادم .

وخسرت كتيبة المدير الفني المخضرم انشيلوتي بنجومه جود بيلينغهام وفينيسيوس ولاعب الوسط المخضرم توني كروس، مباراة واحدة فقط من 33 مباراة في الدوري هذا الموسم.

وأجرى أنشيلوتي تعديلاً على التشكيلة الأساسية للفريق في الجولة السابقة التي فاز فيها ريال مدريد على ريال سوسييداد لذلك يتوقع أن يريح أيضا بعض اللاعبين الأساسيين ضد فريق قادش الذي يلعب له لاعب منتخبنا الوطني أيهم أوسو المهدد بالهبوط، والذي يحتل المركز الـ18، بفارق 5نقاط خلف سيلتا فيغو.