الحرارة إلى انخفاض وفرصة لهطل الأمطار في معظم المناطق

تشرين:

تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 1 – 3 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوى سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر في المنطقة الشمالية والساحلية والجزيرة وأجزاء من البادية والمنطقة الجنوبية الغربية، وتكون غزيرة ومصحوبة بالرعد وحبات البرد أحياناً، وخاصة فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية والشرقية والجزيرة.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات شديدة تتجاوز الـ 75 كيلومتراً في الساعة، وخاصة في المناطق الجنوبية والوسطى والمرتفعات الساحلية الجنوبية تثير الغبار في أغلب المناطق الداخلية، والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.