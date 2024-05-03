زراعة طرطوس تعلن جهوزيتها لتفادي الحرائق خلال الصيف… وخطة وقائية

طرطوس- ثناء عليان:

اتخذت دائرة الحراج في مديرية زراعة طرطوس لهذا العام مجموعة من الإجراءات الوقائية لتفادي الحرائق التي تكثر في فصل الصيف.

وبيّن رئيس دائرة الحراج الدكتور فادي ديوب أن الخطة تضمنت ترميم وصيانة الطرق الحراجية وخطوط النار المنتشرة في المواقع الحراجية والغابات في ريف المحافظة، بحيث تكون تلك الطرق سالكة لمرور صهاريج الإطفاء عليها ودخول الآليات الأخرى إلى أي نقطة ضمن تلك المواقع عند حدوث حريق فيها، ويتم تنفيذ خطة ترميم تلك الطرق بالآليات الهندسية الموجودة لدى آليات المشاريع التابعة لوزارة الزراعة، لافتاً إلى أن ترميم تلك الطرق يعود بالفائدة على المزارعين الذين لديهم أراضٍ زراعية مجاورة للمواقع الحراجية من حيث نقل محاصيلهم ومنتجاتهم الزراعية، فلدينا شبكة من الطرق الحراجية تخدم مواقعنا الحراجية بشكل جيد.

وأكد ديوب أنه تمت مراسلة الجهات ذات الصلة لتنظيف جوانب بعض الطرقات العامة، وتحت شبكات التوتر الكهربائي وعلى جوانب السكك الحديدية من الأعشاب والنباتات القابلة للاشتعال قبل بدء موسم الحرائق، كما تم توسيع دائرة المشاركة، من خلال التعميم على كافة العاملين في مديرية الزراعة في حال نشوب أي حريق بالتدخل أو الإبلاغ عنه تحت طائلة المسؤولية في حال التقصير، كما تم توزيع الآليات الهندسية في مواقع الغابات، بحيث تنفذ خطة الترميم والشق المقررة، وأفضلية القيام بأعمال الاستصلاح للأراضي الزراعية المجاورة للغابات في فصل الصيف (ذروة حدوث الحرائق)، وذلك للاستفادة منها في إخماد أي حريق يحدث في تلك المواقع، كما تم وضع جداول بأسماء السائقين للآليات الثقيلة مع أرقام هواتفهم من أجل المؤازرة عند حدوث أي حريق في موقع عمل أي آلية هندسية.

وأشار الدكتور ديوب إلى أنه تم توزيع 22 صهريجاً للإطفاء على المواقع الحراجية بحسب أهمية كل موقع، كما تم وضع /6/ جرارات مع مقطورة مياه ومضخة لاستخدامها كإطفائية مع الفرق الميدانية في بعض المواقع البعيدة والحساسة، وقد أثبتت هذه التجربة فعالية كبيرة في بعض المواقع الحراجية، وهذه الجرارات موزعة على مواقع حراج “سرستان وبدادا، والتفاحة والمزحلط” إضافة إلى تزويد فرق الإطفاء بمضخات ظهرية، وذلك لاستخدامها في المواقع التي يصعب وصول الآليات إليها ولها فاعلية كبيرة ومجدية في بداية الحريق.

ولفت إلى أن الأبراج الموجودة حالياً تبلغ /14/ برجاً منها /11/ برجاً جاهزاً، مبينأ أن مكافحة الحرائق تشمل بالدرجة الأولى مرحلة الاكتشاف ومن ثم الإخماد والمراقبة، وتعتبر سرعة اكتشاف الحريق وسرعة الوصول له من أهم العوامل المساعدة في مكافحة الحرائق ويتم هذا من خلال: بناء شراكة فاعلة مع كافة المؤسسات الرسمية والشعبية للحد من الحرائق ومكافحتها من خلال إعداد خطة سنوية من قبل مديرية الزراعة.

وأكد ديوب أن دائرة الحراج في محافظة طرطوس تتوزع على ست مناطق حراجية، إذ تعتمد تلك المناطق الحراجية في آلية عملها على المخافر الحراجية البالغ عددها /21/ مخفراً يضم (170) عنصراً من عناصر الضابطة الحراجية ومجموعة من الحراس الحراجيين مهمتهم الحفاظ على الغابات والثروة الحراجية من جميع أنواع التعدي.

وكذلك يوجد /5/ مراكز إطفاء حرائق موزعة على خمس مناطق وهي: “مركز القدموس- ومركز دير الجرد في القدموس– مركز بوردة في الشيخ بدر– مركز بهرمين في طرطوس– مركز عين عفان في صافيتا، مهمتها الرئيسية إخماد الحرائق الحراجية والمساهمة في أعمال التربية والتنمية للمواقع الحراجية، كما توجد 15 فرقة حقلية موزعة على كافة المناطق و19 صهريجاً وعدد من المقطورات وعمال الإطفاء.

وعن خطة التحريج والمشاتل لهذا العام بيّن ديوب أن عدد الغراس ضمن خطة موسم 2023-2024 هي 206 آلاف غرسة، حيث كانت مساحة تحريج 35 هكتاراً حتى تاريخه من الخطة المقررة والبالغة 50 هكتاراً، لافتاً إلى أن عدد الحرائق لهذا العام بلغت 40 حريقاً بمساحة 140 دونماً، و 782 ضبطاً حراجياً.