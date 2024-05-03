900 ألف بيضة شهرياً.. ثلاثة «مفاقس» تعمل في ريف دمشق

دمشق- تشرين:

بين مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة المهندس محمد خير اللحام وجود ثلاث منشآت لإنتاج الصوص “مفاقس” بطاقة إنتاجية حوالي 900 ألف بيضة شهرياً، تعمل في محافظة ريف دمشق بمنطقتي الكسوة وقطنا.

وأكد اللحام خلال جولة على هذه المنشآت، الالتزام بتطبيق القرار المتعلق بالأمان الحيوي والقيام بتعقيم أجهزة التحصين والتفريخ وصناديق الصيصان البلاستيكية في المفاقس وسيارات نقل الصيصان، وعدم تفقيس بيض التفريخ إلا بعد معرفة مصدره، وأن يُرفق بيض التفقيس ببرنامج التحصينات المُعطى لقطعان الأمات والجدات المُنتجة لبيض التفقيس ومنح بيان تفصيلي أو وثيقة تبين مصدر الصوص ونوعه وعرقه واللقاحات المعطاة له من قبل إدارة المفقس، لافتاً إلى دور المشرفين الفنيين بالتعاون مع المربي لتطبيق مسألة الأمان الحيوي تحت طائلة الإغلاق في حال المخالفة لمضمون القرار.