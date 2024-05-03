اليوم الوحدة يستقبل حطين في ذهاب مسابقة كأس الجمهورية في الجلاء

تشرين- إبراهيم النمر:

تنطلق اليوم منافسات الدوري نصف النهائي لمرحلة ذهابه من مسابقة كأس الجمهورية لكرة القدم بلقاء الوحدة الذي يستقبل حطين في ملعب الجلاء بالعاصمة دمشق في تمام الساعة الرابعة عصراً.

تستكمل منافسات هذا الدوري غداً السبت بلقاء الفتوة الذي يستضيف تشرين في الملعب نفسه والتوقيت نفسه.

الوحدة تمكن من الهروب من شبح الهبوط في منافسات الدوري الممتاز وبصعوبة بالغة بعد المنافسة الشرسة مع نادي الساحل الذي هبط رفقة الحرية إلى مصاف أندية الدرجة الأولى.

الوحدة احتل المركز العاشر في سلم ترتيب الدوري ب24 نقطة من 22 مباراة، حيث حقق الفوز 6 مرات ومثلها تعادلات، لكنه تجرع طعم الهزيمة 11 مرة وقد سجل 19 هدفاً وتلقت شباكه أكثر منها ب5 أهداف.

فريق بحجم نادي الوحدة وعلى الرغم من القاعدة الحماهيرية الكبيرة التي يحظى بها والاستثمارات ولاعبيه المحترفين في الدوريات العربية وداعميه بالكاد استطاع البقاء ضمن الدوري الممتاز، نقاط استفهام كثيرة حول هذا النادي سجلت خلال الموسم المنتهي قبل أيام قليلة، فلم يكن أشد المتشائمين يتوقع نتائجه المتواضعة جداً، لكن تبقى مفاجآت كرة القدم مستحوذة على عقول وقلوب متابعيها.

بدوره حيتان حطين لم يتمكنوا من البقاء في دائرة المنافسة على اللقب مع أزرق الدير المحتفظ باللقب لموسم ثانٍ توالياً، فقد قبع بالمركز الخامس بعد الآزوري ونوارس جبلة وبحارة تشرين والقلعة الحمراء” أهلي حلب” 36 نقطة لم تكن كافية المنافسة في ظل استحواذ وإنهاء الآزوري الموسم قبل نهايته بعدة جولات، الحيتان أحرزوا 11 فوزاً و5 تعادلات و6 خسارات، إضافة لشطب عدد من نقاطه كما قررت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم، لكنه سجل 28 هدفاً وتلقى حارس مرماه المتألق المحامي يزن عرابي أقل منها ب10.

الفريقان الوحدة وحطين خرجا من “المولد بلا حمص” ولعل المنافسة في مسابقة الكأس تعوض ما فاتهم في الدوري الممتاز كما يشتهي اتحاد كرة القدم تسميته، وهو لا يعرف من الممتاز سوى اسمه فقط ليس أكثر.

مدير الكرة في نادي الوحدة بهاء مستو أكد ل”تشرين” أهمية لقاء اليوم ولا سيما أنه سيقام على أرض البرتقالي وبين جماهيره، والفريق مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب اليوم ومصالحة الجماهير التي تنتظر ذلك وهي التي تسانده في الخسارة قبل الفوز، وأوراق الفريقين مكشوفة لبعضهما بعضا ، كونهما لعبا ذهاباً وإياباً في الدوري الممتاز، المدرب محمد اسطنبلي واللاعبون على دراية بلاعبي حطين وبطريقة وأسلوب لعبهم، وهم جاهزون لهذا اللقاء المهم لتحقيق الانتصار الذي طال انتظاره، وليكون الفريق في أفضل حالاته في لقاء العودة في ملعب الباسل في اللاذقية.

بدوره مدرب حطين الكابتن أحمد عزام أوضح أن فريقه على أتم الاستعداد والجاهزية لهذا اللقاء المفصلي والحاسم المؤهل لنهائي كأس الجمهورية، فالوحدة فريق كبير وعريق ولديه لاعبون مميزون وعلى مستوى عال، ويريد مصالحة جماهيره الكبيرة بعد الخروج من منافسات الدوري بلا أي نتيجة، وبدورنا لم ننقطع عن التدريبات بعد نهاية الدوري بل تابعنا التمارين من أجل إكمال المنافسة في مسابقة الكأس التي نريد أن نصل فيها إلى النهائي ونكلل جهودنا بالتتويج.