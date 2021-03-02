الشؤون الاجتماعية والعمل تطلق حملة «أيام الأسرة السورية»

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان اليوم حملة « أيام الأسرة السورية» الوطنية.

وتهدف الحملة التي أطلقت مساء اليوم وتستمر حتى نهاية آذار الجاري إلى تعزيز الوعي الفردي والجماعي بالمكانة المحورية للأسرة كأساس لبنيان المجتمع وتعافيه واستنهاض دورها في صون الهوية الوطنية وتعزيز المواطنة والقيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية والتماسك والتلاحم الاجتماعي والتنمية بكل مجالاتها وأبعادها.

وتشمل نشاطات وفعاليات الحملة المجال الاجتماعي والتربوي والصحي والثقافي والبيئي والرياضي والفكري والبحثي والتوعوي والتدريبي والإعلامي والاقتصادي وتشمل كل شرائح المجتمع والفئات العمرية.

وأشارت الوزارة في بيان لها تلقت «سانا» نسخة منه إلى أنها وضعت الأطر العامة للجهات الشريكة معها بالحملة من وزارات ومؤسسات لإقامة أنشطة وفق رؤية كل جهة بشكل يحقق أهداف الحملة.

ولفتت الوزارة إلى أن الحملة تنطلق من أن الاسرة هي نواة المجتمع وأساس البنيان الاجتماعي وفي إطارها تتشكل شخصية الفرد ووعيه ويتولد شعوره بالإنتماء إلى المجتمع والوطن.