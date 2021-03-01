أضرار مادية بانفجار عبوة ناسفة في درعا

انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارة عامة اليوم في حي شمال الخط وسط مدينة درعا مخلفة أضراراً مادية.

وذكر قائد شرطة درعا العميد ضرار الدندل في تصريح لمراسلة «سانا» أن مجهولين وضعوا عبوة ناسفة في سيارة سياحية عامة مقابل نادي الجمهورية في حي شمال الخط، وانفجرت بعد تحرك السيارة مسافة قصيرة نجمت عنه أضرار مادية في السيارة من دون وقوع إصابات بشرية.

وتعمل خلايا تابعة لمجموعات إرهابية كانت تنتشر في ريف درعا بين الحين والآخر على زعزعة الوضع الأمني عبر قيامها ببعض التفجيرات والاعتداءات المتفرقة على الممتلكات العامة والخاصة.