إصدار نتائج امتحاني طب الأسنان والتمريض الموحدين

أصدر مركز القياس والتقويم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم نتائج امتحاني طب الأسنان والتمريض الموحدين «دورة شباط 2021».

وأشار المركز في إعلان له تلقت «سانا» نسخة منه إلى أنه يمكن الاطلاع على النتائج من خلال موقعه الإلكتروني أو صفحته الرسمية على الفيسبوك.

وكان أكثر من 900 طالب وطالبة تقدموا لامتحاني طب الأسنان والتمريض الموحدين في العشرين من الشهر الجاري.

ويعد الامتحان الموحد شرطاً لطلاب الجامعات الحكومية والخاصة وخريجي الجامعات غير السورية للحصول على شهادة التخرج وللراغبين بالتقدم إلى مفاضلة الدراسات العليا في كليات طب الأسنان والتمريض.