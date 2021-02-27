تشرين يمطر شباك الوحدة بالثلاثة.. والكرامة يعود بنعمة الانتصارات في الدوري الممتاز

إبراهيم النمر

عزز تشرين صدارته للدوري السوري الممتاز لكرة القدم بعد جولته الثامنة عشرة (الخامسة) إياباً بعد أن أمطر شباك ضيفه الوحدة بثلاثية من دون رد سجلها محمد مرمور في مناسبتين (د 59،65) والثاني من ركلة جزاء . بينما سجل الثالث ماهر دعبول قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقة واحدة.

وفي ملعب حمص انتظر الكرامة حتى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من ضائع ليحقق النقاط الثلاث من بوابة الطليعة عبر عمرو جنيات الذي سجل الهدف الأول كذلك في د30 وكان خالد دينار لاعب الطليعة استفاد من خطأ قاتل من حارس الكرامة عبد اللطيف نعسان وسجل هدف فريقه الوحيد في د83.

وفي ملعب الجلاء بدمشق الجيش تخطى حطين بصعوبة بهدف مؤمن ناجي الذي جاء في د 57.

وبالنتيجة نفسها الاتحاد أكرم ضيفه الوثبة بهدف أحمد الأحمد في د9.

وفي ملعب جبلة فاز فريقها على الساحل بثلاثية لهدف سجلها حازم جبارة في د23 ومحمود البحر في (د65،74) والثاني من ركلة جزاء وللساحل سجل علي السعيد في د 43.

وفي ملعب الفيحاء سيطر التعادل الإيجابي على لقاء الحرجلة وضيفه الفتوة بهدف لمثله سجل لأصحاب الأرض هادي المصري في د19 وأدرك التعادل للضيوف محمد عبادي من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من ضائع للشوط الأول ..

وبهذا حلّ تشرين في الصدارة بـ40 نقطة والجيش 38 نقطة والكرامة 36 نقطة وحطين 33 نقطة والوحدة 32 والطليعة 27 نقطة والاتحاد 23 نقطة والوثبة 22 نقطة وجبلة 19 والشرطة 18 والحرجلة 15 والساحل 9 والفتوة 9 والحرية 8 نقاط.

وتختتم غداً منافسات هذه الجولة بلقاء الشرطة والحرية بملعب الجلاء بدمشق.