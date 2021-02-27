الصين توافق بشروط على لقاح مضاد لكورونا يعطى بجرعة واحدة

أعلنت الصين اليوم أنها وافقت بشروط على لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد يعطى بجرعة واحدة فقط.

وذكرت وكالة «شينخوا» أن إدارة المنتجات الطبية الوطنية الصينية منحت موافقة مشروطة للقاح الذي يعد أول لقاح صيني معتمد لـ كوفيد 19 يعتمد على الفيروس الغدي باعتباره ناقلاً لإيصال جين البروتين الشائك لفيروس كورونا إلى الجسم وأن اللقاح يظهر فعالية بنسبة 65.7 بالمئة في الوقاية من حالات الإصابة المصحوبة بأعراض وفعالية بنسبة 90.98 بالمئة ضد حالات الإصابة المصحوبة بأعراض شديدة.

وأضافت أن هذا اللقاح الذي طوره فريق بحثي بقيادة تشين وي في الأكاديمية الصينية للهندسة والباحثة في معهد الطب العسكري التابع لأكاديمية العلوم العسكرية يستهدف الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً ويمكن نقله وتخزينه في درجة حرارة تتراوح ما بين درجتين إلى ثماني درجات مئوية.

«سانا»