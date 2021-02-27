مقتل وإصابة عدد من مسلحي “قسد” بانفجار عبوة ناسفة في الهول بريف الحسكة

قتل وأصيب عدد من مسلحي ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي في هجوم بعبوة ناسفة في منطقة الهول بريف الحسكة الشرقي.

وتحدثت مصادر محلية لـ سانا أن عدداً من مسلحي ميليشيا “قسد” سقطوا بين قتيل ومصاب بانفجار عبوة ناسفة أثناء مرور سيارة كانت تقلهم على طريق عام الهول “بحرة الخاتونية” تل حميس بريف الحسكة الشرقي.

وقتل أمس 3 من مسلحي الميليشيا في هجوم على سيارتهم في محيط بلدة الهول.

وتأخذ الهجمات على مواقع وتحركات ميليشيا “قسد” المدعومة أمريكياً منحنى تصاعدياً منذ عدة أشهر قتل خلالها العشرات من مسلحيها في أرياف دير الزور والحسكة والرقة.