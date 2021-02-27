فلسطين تطالب الجنائية الدولية بفتح تحقيق بجرائم الاحتلال

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبتها المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق فوري في جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومحاسبة المسؤولين عنها.

واعتبرت الخارجية في بيان لها نقلته وكالة « وفا » الفلسطينية اليوم أن تصعيد الاحتلال في عمليات هدم منازل الفلسطينيين ومنشآتهم منذ مطلع العام الجاري والتي تتركز بشكل أساس في القدس المحتلة ومحيطها والأغوار جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي وهي من أبشع الانتهاكات والجرائم التي تخلف آثاراً ونتائج مدمرة على حياة الفلسطينيين واقتصادهم ومستقبل أبنائهم.

وأكدت الخارجية أن اكتفاء المجتمع الدولي ببعض بيانات الإدانة الشكلية لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في هدم المنازل وتهجير الفلسطينيين يشكل تواطؤاً حقيقياً مع الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته وخاصة أن تلك الدول تدرك جيداً أن الاحتلال يستهتر بردود الفعل الدولية الخجولة ولا يقيم لها أي وزن.