ديربي بين الكرامة والوثبة في حمص.. والجيش والمحافظة بدمشق في دوري الشباب

إبراهيم النمر

تنطلق اليوم الجمعة في تمام الساعة الثانية ظهرا منافسات الجولة الثامنة عشرة ( الخامسة إيابا ) من دوري كرة قدم الشباب ويبرز على السطح لقاءا الجيران بين الكرامة والوثبة في حمص والجيش والمحافظة في دمشق وفي بقية اللقاءات الوحدة يستقبل جبلة والشرطة يحل ضيفا على تشرين و المجد يستضيف الحرية والطليعة يلتقي حطين في حماة والاتحاد يقابل النواعير في حلب.

وكانت نتائج الجولة الماضية أسفرت عن فوز الاتحاد على حطين بهدفين نظيفين والمجد على الوحدة بهدف والحرية على تشرين بالنتيجة ذاتها والوثبة على جبلة بهدفين لهدف والطليعة على المحافظة بهدفين لهدف بينما سيطر التعادل السلبي على لقاءي الكرامة مع الجيش والنواعير مع الشرطة .

ديربي

الوثبة والكرامة بغض النظر عن ترتيب الفريقين إلا أن لقاءات الجيران تحمل طابعا خاصا ونكهة مميزة فكلاهما يريد النقاط الثلاث لتحسين مركزه على اللائحة. ذهابا تعادل الفريقان بهدف لمثله.

لقاء الجيران

الجيش بحاجة ماسة لكسب الرهان من جديد بعد تعادل بطعم الخسارة مع الكرامة ومركزه غير مطمئن وبحاجة لتغييره فهل يكون من بوابة المحافظة الذي مني بخسارة هو الآخر من الطليعة ؟ ذهابا تعادل الفريقان سلبا.

للتعويض

الوحدة بحاجة لصدمة اسعافية تبعده عن منطقة الخطر في مركزه قبل الأخير، جبلة الذي يسبقه في الترتيب بمركزين هو الآخر بحاجة لعمل إضافي للهروب إلى الأمام فلمن سيبتسم الحظ ؟ ذهابا تعادلا سلبا.

مفارقات

تشرين يريدها للاقتراب من الصدارة وتقليص فارق النقاط مع الاتحاد المتصدر وتعويض ما فاته بعد الخسارة مع الحرية و الشرطة لتحسين مركزه المتأخر والهروب إلى منطقة الأمان، ذهابا فاز تشرين بهدف.

هل يفعلها المجد؟

المجد الذي سيخوض لقاء اليوم بمعنويات عالية بعد الانتشاء بالفوز على الوحدة ونيله النقاط الثلاث في وقت هو أحوج لتحقيقها والحرية يريدها لتحسين مركزه، ذهابا فاز الحرية بخمسة لهدف .

للاقتراب من المقدمة

الطليعة يريد دخول المنافسة أكثر وهذا حق مشروع ولاسيما في حال تعثر تشرين وبفوزه على حطين يعتلي المركز الثاني فكل شيء وارد. ذهابا فاز حطين بثنائية بيضاء.

لتعزيز الصدارة

الاتحاد يريد الفوز لتعزيز صدارته والنواعير للخروج بأقل الخسائر. ذهابا فاز الاتحاد برباعية نظيفة.

يشار إلى أن الاتحاد يتصدر الترتيب بـ45 نقطة وتشرين 35 نقطة والطليعة 32 نقطة والمحافظة والوثبة 28 نقطة والنواعير 24 نقطة والحرية 23 نقطة وحطين والكرامة والجيش 20 نقطة وجبلة 18 نقطة والشرطة 16 نقطة والوحدة 13 نقطة والمجد 8 نقاط.