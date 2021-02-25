مليونان و514 ألف شخص ضحايا فيروس كورونا حول العالم

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من مليونين و514 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في كانون الاول عام 2019 وفق آخر إحصائيات موقع «وورلد ميترز».

وحسب الموقع الذي يديره مطورون ومشغلون فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل لغاية الآن إلى 113399795 إصابة وإجمالي حالات الوفاة إلى 2514782 حالة بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس 89010947 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً جراء الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 519830 حالة وفاة من أصل 29025857 إصابة تليها الهند بـ 156861 حالة وفاة من أصل 11063038 إصابة ثم البرازيل ثالثة بتسجيلها 250079 حالة وفاة من أصل 10326008 إصابات.