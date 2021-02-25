بناء مسلخ “النقارين” والرقابة على اللحوم مطالب لحامي حلب

حلب ـ مصطفى رستم

طالب أعضاء جمعية اللحامين في حلب خلال مؤتمرهم السنوي بتكثيف الدوريات على محلات اللحوم وعدم الجمع بين لحوم الخاروف والفروج والديك واللحم المفروم الجاهز، كما طالبوا بالتشدد بمراقبة اللحوم المعروضة للبيع في منطقة باب جنين من اللحوم والفروج لأن معظمها غير صالح للاستهلاك البشري.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية عبد القادر حلي لـ “تشرين”: إن معاناة (القصابين) تتزايد مع غلاء اللحوم والمترافق مع إحجام المستهلك عن الشراء, فسعر الكيلو 20 ألف ليرة، مناشداً بضرورة تخفيف الضرائب على محلات القصابة، وتأمين احتياجات أعضاء الجمعية من المازوت وغيرها من المستلزمات.

في حين ناشد أعضاء المؤتمر وبحضور رئيس الاتحاد العام للحرفيين ناجي الحضوة ورئيس فرع الاتحاد بحلب بكور فرح بضرورة بناء مسلخ لذبح اللحوم في منطقة النقارين كونه مؤسساً من قبل ويقع بجانب مسلخ بين المواشي الحية, ما ينتج عنه أسعار أقل على الحرفي والمواطن، وإشراك خبير المهنة في تقدير ضريبة الدخل كونها مرتفعة، حسب مطالب القصابين.