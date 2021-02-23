إيطاليا تسجل 13314 إصابة جديدة و356 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الايطالية اليوم تسجيل 13314 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في البلاد مليونين و832162 إصابة.

ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية عن بيانات وزارة الصحة أنه تم تسجيل 356 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 96348 حالة منذ بداية حالة الطوارئ المرتبطة بوباء كورونا.

وفي السياق نفسه رفعت وزارة الصحة أعمار الأشخاص البالغين لتلقي لقاح «اكسفورد.. استرازينيكا» المضاد لوباء فيروس كورونا من 55 عاماً إلى 65 عاماً وتم اتخاذ القرار بعد التشاور مع وكالة الأدوية الإيطالية مستندة على أدلة علمية جديدة تفيد بأن تقديرات فعالية اللقاح أعلى من تلك المذكورة سابقاً.

وأفادت بيانات رسمية بأن ثلاثة ملايين و537 ألف و975 شخصاً تلقوا جرعة لقاح في إطار حملة التطعيم الوطنية من بينهم مليون و332 ألفا و163 تم حقنهم بكلتا الجرعتين اللازمتين.

«سانا»