ازدياد إصابات كورونا في عدد من الدول

أعلنت ألمانيا اليوم تسجيل 3883 إصابة و415 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت بيانات معهد «روبرت كوخ» للأمراض المعدية الصادرة اليوم إلى ارتفاع إجمالي الوفيات بالمرض في ألمانيا إلى 68318 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات مليونين و394811 إصابة.

وفي المكسيك سجلت وزارة الصحة 429 وفاة جديدة أمس ليصل إجمالي الوفيات إلى 180536 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات الكلي مليونين و43632 إصابة بعد تسجيل 2252 إصابة جديدة.

وفي السياق، سجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين عشر إصابات جديدة بكورونا أمس انخفاضاً من 11 إصابة في اليوم السابق جميعها وافدة من الخارج ليبلغ إجمالي الإصابات في البر الرئيسي الصيني 89852 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636 حالة.

«سانا»