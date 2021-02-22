العدوان السعودي يرتكب 148 خرقاً جديداً لوقف النار في الحديدة

ارتكب العدوان السعودي ومرتزقته 148 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال مصدر في غرفة ضباط الارتباط لرصد خروقات العدوان لوكالة الأنباء اليمنية سبأ: إن الخروقات شملت محاولة تسلل في حيس وثلاث غارات لطيران تجسسي على الدريهمي والتحيتا وتحليق تسع طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية والتحيتا والدريهمي.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضا 35 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لـ 441 صاروخاً وقذيفة و95 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

“سانا”