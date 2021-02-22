حزب الله ينعي المناضل والمفكر السياسي اللبناني أنيس النقاش

نعى حزب الله المناضل والمفكر السياسي اللبناني أنيس النقاش الذي وافته المنية اليوم في أحد مشافي دمشق عن عمر ناهز الـ 70 عاماً.

وجاء في بيان صدر عن الحزب أن الراحل كان من أهم المفكرين والباحثين في المنطقة وقدم العديد من الأبحاث والدراسات الاستراتيجية المهمة التي شكلت إضافة نوعية في مسيرة المواجهة الشاملة مع العدو الصهيوني.

وأضاف البيان أن الراحل النقاش أمضى سنوات طويلة من عمره مقاوماً ومناضلاً حمل القضية الفلسطينية في قلبه وعقله مستنهضاً همم الأحرار في كل مكان لنصرتها والدفاع عن شعبها المظلوم ودافع بكل قوة عن المقاومة اللبنانية في المحافل والمنابر المحلية والدولية وتصدى للمؤامرات التي استهدفت سورية خلال الحرب الكونية التي شنت عليها من قبل الإرهاب ورعاته الدوليين والإقليميين.

يذكر أن النقاش المعروف بمواقفه القومية الداعمة لسورية وللقضية الفلسطينية ولد في بيروت عام 1951 وانضم إلى العمل الطلابي والتنظيمي اللبناني وهو منسق شبكة الأمان للبحوث والدراسات الاستراتيجية.