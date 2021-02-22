بلينكن: واشنطن ستسعى إلى تمديد الاتفاق النووي مع طهران وتعزيزه

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم أن الولايات المتحدة ستسعى إلى تعزيز وتمديد الاتفاق المبرم بين القوى العالمية وإيران.

ونقلت رويترز عن بلينكن قوله في كلمة مسجلة خلال مؤتمر نزع السلاح الذي ترعاه الأمم المتحدة في جنيف إن “الولايات المتحدة ستسعى من خلال العمل مع الحلفاء والشركاء إلى إطالة أمد خطة العمل الشاملة المشتركة الاتفاق النووي وتعزيزها”، مؤكداً أن الدبلوماسية أفضل مسار لتحقيق هذا الهدف.

ولفت بلينكن إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إنه في حال عادت إيران إلى الالتزام الصارم بالاتفاق النووي المبرم في عام 2015 فإن إدارته ستقوم بالشيء نفسه.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي أعلن أمس التوصل إلى “حل مؤقت” مع إيران لمدة ثلاثة أشهر يسمح بمواصلة عمليات تفتيش وصفها بـ “المرضية” لمنشآتها النووية.

“سانا”