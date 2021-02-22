وزير خارجية فلسطين: غياب المحاسبة الدولية يشجّع الاحتلال على التمادي بجرائمه

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي مواقف واضحة وغياب المساءلة والمحاسبة الدولية يشجع الاحتلال الإسرائيلي على التمادي في جرائمه بحق الفلسطينيين.

وأوضح المالكي خلال كلمته في الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان عبر الفيديو اليوم أن الاحتلال يواصل اعتداءاته وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وخاصة فيما يتعلق بإقامة المستوطنات من خلال الاستيلاء على المزيد من أراضي الفلسطينيين بهدف تهويدها وتقويض حقهم بالحياة من خلال تدنيس دور العبادة وعمليات القتل الممنهج وحملات الاعتقال اليومية ولاسيما الأطفال وحرمانهم من الحقوق الأساسية كالحق بالصحة والتعليم.

وأشار المالكي إلى أن الاحتلال يستغل جائحة كورونا لترسيخ استعماره الاستيطاني حيث منع ادخال اللقاحات اللازمة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة وخاصة إلى قطاع غزة المحاصر ضارباً عرض الحائط بالنداءات المتكررة من المؤسسات الأممية لتغليب المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، مشدداً على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والالتزام بمبادئ وقواعد القانون الدولي والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال والعودة وتفعيل وفرض مساءلة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.

وجدد المالكي الترحيب بقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير الذي يؤكد ولايتها القضائية والاختصاص الإقليمي على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، داعياً إلى الاسراع بإعلان فتح التحقيق الجنائي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها ويرتكبها الاحتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة.

“سانا”