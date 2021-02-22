تجمّع “إعلاميون من أجل سورية” في مصر: سورية قدّمت التضحيات وانتصرت على قوى الشر

أكد وفد من تجمع “إعلاميون من أجل سورية” في مصر تضامنهم مع الدولة السورية في حربها ضد الإرهاب، مشيرين إلى أن سورية قدمت التضحيات وانتصرت على مخططات قوى الشر المحاكة ضدها.

وأشار أعضاء الوفد خلال زيارة إلى السفارة السورية في القاهرة اليوم بمناسبة ذكرى الوحدة بين البلدين الشقيقين إلى أن سورية تقف في مواجهة المؤامرة التي تستهدف المنطقة والعروبة، منوهين بانتصاراتها المتتالية على أعداء الأمة.

وقالت الإعلامية نورا خلف: إن القوى الاستعمارية تقف أمام كل محاولات الوحدة وتسعى لتقسيم الدول القائمة من أجل تحقيق المخططات الصهيونية، مضيفة: إنه رغم كل هذه المخططات إلا أن الدولة السورية لا تزال تحمل راية المقاومة وتقف ضد كل محاولات دول الاستعمار وتفشل مخططاتهم.

بدوره أشار الإعلامي والكاتب الصحفي ماهر زهدي إلى أن الرجعية العربية التي وقفت ضد الوحدة هي التي تعادي الدولة السورية الآن وتعمل على دعم الإرهاب لكن الشعب السوري وجيشه الباسل هزم مخططات الرجعية ومن يحركها من قوى الاستعمار.

من جهته أشار الدكتور بسام درويش رئيس بعثة الجمهورية العربية السورية لدى مصر إلى الصلات المشتركة بين البلدين الشقيقين منذ جذور التاريخ، لافتاً إلى أنه رغم المؤامرات التي تتعرض لها سورية إلا أنها تنتصر بصمودها وتضحياتها ووعي شعبها ، مؤكداً أن سورية ستظل رمزاً للسلام والتسامح ورافعة لراية المقاومة في مواجهة الإرهاب والاحتلال.

“سانا”