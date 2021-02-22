تسرب نفطي من باخرة للكيان الإسرائيلي يلوث الشواطئ اللبنانية

أدى تسرب نفطي من باخرة للكيان الإسرائيلي إلى حدوث تلوث وصل إلى الشواطئ اللبنانية الجنوبية.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب كلف وزيري الدفاع والبيئة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر ودميانوس قطار والمجلس الوطني للبحوث العلمية متابعة موضوع التسرب النفطي من باخرة للعدو الإسرائيلي لجهة إبلاغ قوات “اليونيفيل” لوضع تقرير رسمي في هذا الخصوص وكذلك لجهة التعامل مع هذا التسرب وأضراره.

يشار إلى أن العدو الإسرائيلي يقوم باستمرار بخرق المياه الاقليمية والأجواء اللبنانية في تحد وانتهاك للقانون الدولي والقرارات الدولية.