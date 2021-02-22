اتحاد الصحفيين العرب يدين الاعتداء الإسرائيلي الأخير الذي استهدف محيط دمشق

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على الأراضي السورية والتي كان آخرها العدوان الذي استهدف محيط مدينة دمشق منتصف شباط الجاري ونتج عنه إصابة الصحفي غسان فطوم عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين السوري.

واعتبر الاتحاد في بيان له تلقت سانا نسخة منه هذه الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية أمراً يتعارض مع المواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة، داعياً كل المنظمات الإعلامية الدولية وحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الاعتداءات المتكررة من جانب الاحتلال ضد سورية الشقيقة وصحفييها.

وأقدم الاحتلال الإسرائيلي في الساعة الواحدة و18 دقيقة من فجر يوم الاثنين الـ 15 من شباط الجاري على الاعتداء على أراضي الجمهورية العربية السورية عبر إطلاق رشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل والجليل في الأراضي الفلسطينية المحتلة مستهدفاً محيط مدينة دمشق وأدت إلى إصابة أعداد من المواطنين ومنهم الزميل غسان فطوم.