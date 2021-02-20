روسيا تعلن تسجيل أول حالة إصابة بشرية بنوع جديد من إنفلونزا الطيور

أعلنت السلطات الروسية اليوم عن اكتشاف أول حالة إصابة بشرية بنوع جديد من انفلونزا الطيور فيروس (اتش 5 إن 8).

ونقل الموقع الالكتروني لقناة روسيا اليوم عن رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك آنا بوبوفا قولها في تصريح صحفي إن خبراء مركز (فيكتور) الحكومي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية اكتشفوا المادة الجينية للسلالة المذكورة لدى سبعة من موظفي مصنع الدواجن الواقع في جنوب البلاد الذي تم رصد تفشي إنفلونزا الطيور فيه أواخر العام الماضي.

وأكدت بوبوفا أن هؤلاء المصابين كانوا في حالة جيدة وتعافوا على وجه السرعة نسبياً ولم تظهر لديهم أي أعراض ملموسة رغم رصد الخبراء لتغيرات في أجسام المرضى واستجابة مناعتهم للإصابة لافتة إلى أن الإجراءات السريعة أتاحت منع تفشي الفيروس في المصنع المذكور.

وأوضحت بوبوفا أن هذه الإصابات تعد أول حالة تسجل لإصابة البشر بسلالة (اتش 5 إن 8) في العالم مضيفة أن هذه السلالة ليست قادرة حتى الآن على الانتقال من شخص إلى آخر لكن استمرار تحورها قد يؤدي إلى ذلك.

وشددت المسؤولة الروسية على أن ذلك يتيح للعالم أجمع وقتاً للاستعداد لمواجهة هذا التحدي والتصدي له بالشكل والوقت المناسبين.

من جانبه صرح رئيس مركز (فيكتور) رينات ماكسيوتوف في حديث للقناة الأولى الروسية أن اكتشاف التفشي على وجه السرعة يتيح مباشرة العمل فوراً لتطوير لقاح واختبارات لتشخيص الإصابات بالسلالة الجديدة.

«سانا»