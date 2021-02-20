شركات غذائية سوريّة تشارك في معرض “جلفود دبي”

تشارك نحو 40 شركة غذائية من كبرى الشركات الغذائية السورية في معرض الغذاء العالمي جلفود دبي الذي ينطلق غداً ويستمر حتى يوم الخميس القادم.

وأوضح رئيس اللجنة المركزية للمعارض في اتحاد غرف الصناعة السورية طلال قلعه جي في تصريح لمندوب سانا أن 20 شركة صناعية سورية تشارك ضمن الجناح السوري على مساحة 227 متراً المصمم ضمن ديكور جديد ومميز إضافة إلى مشاركة نحو 20 شركة سوريّة أخرى في الأجنحة التخصصية والدولية في المعرض.

واعتبر قلعه جي أن المعرض يشكل فرصة مهمة لتسويق وترويج المنتجات الغذائية السورية في الأسواق العالمية وزيادة صادراتها إلى الأسواق التقليدية وتعزيز وجودها إضافة إلى فتح أسواق جديدة ودعم الاقتصاد الوطني.

من جهته أمين سر القطاع الغذائي في غرفة صناعة دمشق وريفها أيمن زبادنة أوضح أن الشركات السورية المشاركة تتنوع بين صناعات الكونسروة والمعلبات والبسكويت والشوكولا والسمون والزيوت وخاصة زيت الزيتون إضافة إلى الحلويات الشرقية التي تشتهر بها سورية.

ويشارك في المعرض نحو 2500 شركة من 85 دولة ويستقطب سنوياً أكثر من 100 ألف زائر.