دول عربية تسجل وفيات وإصابات جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 51 وفاة و2255 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ولفتت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أن إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد ارتفع إلى 351048 حالة، بينما وصل مجموع الوفيات إلى 4257 حالات.

وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 16 وفاة و867 إصابة جديدة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في الأردن إلى 357611 حالة والوفيات إلى 4528 حالة.

وفي الجزائر تم تسجيل 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات ناجمة عنه في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وأوضحت السلطات الصحية الجزائرية أن إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد بلغ 111600 حالة بينما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 2954 حالة.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 448 إصابة جديدة بالفيروس و16 وفاة ناجمة عنه و835 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبيّنت الوزارة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمغرب وصل إلى 480504 إصابات فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8540 وفاة.

«سانا»