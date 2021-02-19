حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن جميع الطرق بالمحافظات سالكة عدا بعض الطرق في محافظات “ريف دمشق وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس والسويداء والقنيطرة” غير سالكة أو سالكة بصعوبة نتيجة تراكم أو تساقط الثلوج.

وأوضحت إدارة المرور في نشرتها ظهر اليوم والتي تلقت سانا نسخة منها أن جميع الطرق في محافظة ريف دمشق سالكة عدا طرق “حينة خربة السودا” و”عرنة الريمة بقعسم” و “عين الشعرة حينة” جميعها سالكة بصعوبة جراء تساقط الثلوج وتشكل الجليد.

وفي محافظة حمص كل الطرق سالكة ماعدا طريق “شين ظهر القيصر” وطريق “حاويك جرماش” سالكين بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

وفي محافظة حماة كل الطرق سالكة عدا طرق منطقة الغاب “شطحة جوبة برغال” و “جورين صلنفة” و”عين الكروم القرندح” جميعها غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.

وفي محافظة اللاذقية جميع الطرق سالكة ما عدا طريق “الغاب جوبة برغال صلنفة” ومركية مقامات بني هاشم” جميعها غير سالكة بسبب تشكل الجليد.

وفي محافظة طرطوس كل الطرق سالكة عدا ناحية العنازة طرق “بيت جاش مصياف مزرعة الشيخ علي المجدل والفروخية التون الجرد الدردارة الجديدة خربة السنديانه” غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.

وفي محافظة السويداء بينت إدارة المرور أن جميع الطرق في المحافظة سالكة عدا طريق “السويداء ضهر الجبل سد الروم” والطرق المؤدية إلى ناحية المشنف وقراها وكل الطرق المؤدية إلى منطقة صلخد والطرق إلى ناحية ملح وإلى نمرة وشهبا أم ظبيب تيما جميعها سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد.

وفي محافظة القنيطرة جميع الطرق سالكة ما عدا طريق جباتا الخشب طرنجة وطريق عين التينة حضر جميعها غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الضباب الكثيف.

ونصحت إدارة المرور السائقين بتفحص الحالة الفنية للمركبة من “الفرامل والإطارات وماسحات الزجاج والأنوار” وتخفيف السرعة وزيادة مسافة الأمان واستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وكذلك استخدام حزام الأمان وعدم استعمال الهاتف النقال أثناء القيادة في جميع الأحوال والظروف تجنباً للمخاطر التي تواجههم على الطرق مشيرة إلى تخصيص الرقمين 5422703 و5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.

“سانا”