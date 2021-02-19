تأهيل 158 منزلاً في تجمع شبعا

القنيطرة - ممدوح عوض

أنهت وكالة الأدفنتست للتنمية والإغاثة ( أدرا ) تنفيذ أعمال تأهيل وتجهيز 158 منزلاً من أصل 256 منزلاً متضرراً من جراء الاعتداءات الإرهابية على التجمع خلال الحرب على سورية.

وذكر رئيس مجلس بلدية تجمع شبعا التابع إدارياً لمحافظة القنيطرة محمد بكار أن البلدية بالتعاون والتنسيق مع وكالة ( أدرا ) قامت بتسليم المنازل بعد إعادة تأهيلها إلى أصحابها وفق الشروط والمواصفات الفنية المحددة في العقد مع وكالة ( أدرا ) .

وأشار بكار إلى أن المرحلة الأولى للمشروع تضمنت إعادة تأهيل 158 منزلاً متضرراً، وبيّن أن إعادة تأهيل المنازل تضمنت تركيب أبواب ونوافذ مع متمماتها وخزانات مياه وحمامات وتركيب سخانات مياه وتمديد صحية للمنازل وتأمين كل المستلزمات والاحتياجات المنزلية، وبلغت كلفة إعادة تأهيل المنزل الواحد نحو 4 ملايين ليرة، لافتاً إلى أن الأولوية في إعادة تأهيل المنازل كانت للمنازل الأكثر تضرراً وللعائلات الأشد فقراً والتي ليس لها معيل حسب المسح الاجتماعي الذي قامت به وكالة ( أدرا ) بالتعاون والتنسيق مع بلدية تجمع شبعا، ونوه إلى أن هناك ملحق عقد مع وكالة ( أدرا ) بانتظار التمويل لتأهيل 98 منزلاً متضرراً ضمن التجمع، مشيراً إلى أنه تم ترميم المنازل وتأهيلها لعائلات مقيمة في منازلها وبعضها لعائلات مازالت مهجرة وبانتظار العودة إلى منازلها بعد تأهيلها.

ومن جهة ثانية، ذكر رئيس بلدية تجمع شبعا محمد بكار أن أصحاب الأيادي البيضاء من المجتمع المحلي في شبعا قاموا بالتبرع في إعادة تأهيل الحديقة العامة في التجمع من بناء تصوينة خارجية حول الحديقة والبالغة مساحتها 850 متراً مربعاً وإنشاء مقاعد للاستراحة داخل الحديقة وزراعتها بالأشجار والأزهار ، وطالب بكار بمساعدة الجهات المعنية لإنارة الحديقة ليلاً ووضع ألعاب للأطفال داخل الحديقة .