أطباء دير الزور: إحداث مشاف خاصة و رفع الراتب التقاعدي

عثمان الخلف

هموم وشجون الوضع الصحي ومتطلباته في دير الزور كانت محور نقاشات اجتماع الهيئة العامة السنوي الأربعين لنقابة الأطباء.

بعد استعراض تقارير عمل النقابة في مختلف جوانبها، جرى فتح باب المداخلات للأعضاء المجتمعين، والتي تركزت حول ضرورة شمول الكوادر الصحيّة من أطباء وممرضين وعاملين ممن توفوا بفيروس (كورونا) بإصابات العمل، وأن يكون هذا الشمول بأثر رجعي منذ بدء انتشار الفيروس وتأثيراته التي طالت الكوادر الصحية بمختلف مواقعها، مع التنويه إلى أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية أكدت أن هكذا حالات غير مشمولة بالقانون الناظم لإصابات العمل، كما طالب الأطباء المجتمعون بافتتاح مقر للجنة فحص العاملين في مدينتي البوكمال والميادين التخفيف على المواطنين الذين يتكبدون خسائر مادية كبيرة لأجل تصديق أي تقرير طبي، ناهيك عن المسافات التي يقطعونها للوصول إلى مركز المحافظة حيث مقر اللجنة في صحة دير الزور ، وأشار المجتمعون لأهمية ترخيص وافتتاح مشاف خاصة تكون رافداً للمشافي العامة في تقديم الخدمات الصحيّة، مطالبين برفع الراتب التقاعدي للأطباء الأعضاء في نقابة دير الزور .

وتناولت المداخلات النقص في أعداد الأطباء المقيمين الذي يؤثر بشكل كبير على الواقع الصحي، والأمر أكبر بالنسبة للأطباء الأخصائيين في المشافي العامة، والذين باتوا معدودين 2 – 3 أطباء، مشيرين إلى ضرورة تأمين أماكن إقامة لائقة تتضمن كل الخدمات للأطباء المقيمين.

وفي رده على المطالب نوه مدير صحة دير الزور الدكتور بشار الشعيبي إلى موضوع الكوادر الصحية المتوفاة بسبب (كورونا)، وضرورة مخاطبة التأمينات الاجتماعية بشمولهم بالإصابات كونهم تعرضوا للفيروس أثناء أدائهم لواجبهم، مبيناً أن إقامة الأطباء المقيمين متوافرة ضمن الإمكانات في مشفيي الفرات والأسد، وحول مطلب افتتاح مقرات لجان فحص عاملين في البوكمال والميادين، بيّن استعداد الصحة لافتتاحها في حال تعهد الأطباء بالعمل فيها، وسيتم مخاطبة المحافظ بهذا الأمر وكذلك بالنسبة للجنة فحص المعوقين.

فيما قال نقيب الأطباء الدكتور شوقي غازي: إن مطلب رفع الراتب التقاعدي للأطباء المنضمين لعضوية النقابة هو مطلب حق، وسنعمل على تلبيته شرط سداد الأعضاء كل التزاماتهم الماليّة، و مايتعلق بالمشافي الخاصة فقد وافق المكتب التنفيذي على إحداث مشاف خاصة، حيث اتخذ قراراً بافتتاح 4 مشافي خلال العام 2020 ، وستتم المصادقة على مشفيين آخرين خلال العام الجاري 2021.

ووجه أطباء دير الزور في ختام مؤتمرهم تحية إجلال وإكبار للسيد الرئيس بشار الأسد معاهدينه البقاء خلف قيادته الحكيمة، عازمين تجديد عهد الولاء في استحقاق الانتخابات الرئاسية القادمة وفاء لقائد الوطن، الذي عبر بسورية أمواج الفتن والاستهداف الخارجي نحو بر الأمان، لتعود سورية قوية مستقلة.

وكان المؤتمر كرم عدداً من الأطباء وهم : اللواء الشهيد الدكتور موريس مواس ، ونقيب أطباء سورية الدكتور كمال عامر ، وعضو نقابة أطباء سورية عن دير الزور الدكتورة غادة كطاوي ، والطبيبين خالد السيد طه ومحمد طعمة.