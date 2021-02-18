هل سيتعاقد ريال مدريد مع هالاند ؟

كشف تقرير صحفي إسباني، تفاصيل خطة فريق ريال مدريد لكرة القدم للتعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، الصيف المقبل.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “الريال يعلم أنها لن تكون صفقة سهلة، وسيتعين دفع أكثر من 100 مليون يورو، حيث سيحصل دورتموند على 90 مليون يورو، بينما سينفق 20 مليوناً أخرى كعمولات”، وأضافت: “أثناء انتقال هالاند من سالزبورج لدورتموند حصل والده على 8 ملايين يورو، و15 مليون يورو لوكيله الإيطالي، ما رفع قيمة الصفقة لـ43 مليون يورو، حصل منها سالزبورج على 20 مليون يورو فقط”، وتابعت: “يدرك الريال، أنه يتعين عليه دفع عمولات، لكن لخفض الـ90 مليون يورو التي سيطلبها دورتموند، سيضع الملكي، الثنائي لوكا يوفيتش وماريانو دياز لتقليل قيمة الصفقة”.

وأفاد التقرير، بأن هالاند يحصل على راتب سنوي بقيمة 8 ملايين يورو، وهو ما يراه الريال مقبولاً، على الرغم من أن النرويجي سيطلب المزيد من الأموال.

وأتمت الصحيفة: “فلورينتينو بيريز رئيس الريال سيبقى مخلصاً لفكرته بعدم ارتكاب حماقات مالية وإذا لم يتوصل لاتفاق جيد، فلن يتعاقد مع هالاند بالصيف”.

“كورة”